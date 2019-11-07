Житель Индии умер от переедания, съев на спор 41 вареное яйцо

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на Vice.

42-летний Субхаш Ядав гулял с другом по рынку, и тот сказал, что Ядав не сможет съесть 50 яиц за раз, как это сделал главный герой фильма «Хладнокровный Люк». Мужчины поспорили на 2000 рупий (700 гривен).

Съев 41 яйцо, Ядав потерял сознание и его отвезли в больницу. Мужчина так и не пришел в себя. Врачи не назвали точную причину смерти, но сказали, что она связана с перееданием.

Ранее сообщалось, что пакистанец установил новый рекорд по колке орехов лбом: 243 за одну минуту.