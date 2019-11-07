Во Львове произошла массовая драка между футбольными фанатами – пострадали двое полицейских и служебные машины

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Во Львове полиция  разняла футбольных фанатов, которые устроили массовую драку. В результате происшествия двое полицейских пострадали.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Львовской области. 

В четверг, 6 ноября, около 23:15 на Галицкой площади около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии устроили драку.

В отдел полиции доставили двенадцать участников – из них четверо львовян в возрасте 20-22 лет, остальные – иностранцы. В результате происшествия двое полицейских получили травмы. Также были повреждены два служебных автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Ростове после футбольного матча ОМОН избил дубинками болельщиков, столпившихся у выхода со стадиона.

Мила Волкова

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