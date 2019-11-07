Охранник бизнесмена, погибший во время покушения в Киеве, был сотрудником полиции

Погибший от взрыва охранник российско-украинского бизнесмена Игоря Сало был сотрудником полиции.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Напомним, что в Киеве взорвали «Mercedes», в котором ехал бизнесмен – один человек погиб, двое ранены.

Так, 40-летний полицейский осуществлял физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Еще двое пассажиров - 57-летний предприниматель и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

«Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является - предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины», - сказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ Нацполиции в Киеве Виктор Нечитайло.

Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, в Киеве 25 октября произошел взрыв возле здания, где находится телеканал «Эспрессо». В результате взрыва был ранен народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Телохранителем, который спас нардепа Мосийчука ценой своей жизни, оказался боец спецназа Нацполиции.



