В аэропорту Амстердама из-за неосторожности пилота подняли на ноги все экстренные службы

В Амстердаме, в аэропорту Схипхол 6 ноября объявили чрезвычайную ситуацию: сработала тревожная кнопка на борту одного из самолетов, готовых к вылету. Военная полиция предположила возможный захват самолета, который должен был следовать в Мадрид.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

К самолету экстренно были отправлены пожарные, полиция и скорая помощь. Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета». Однако, к счастью, все оказалось гораздо проще. Пилот компании Air Europa, которой принадлежит самолет, допустил ошибку и случайно нажал кнопку тревоги, которая и запустила в действие протокол на случай захвата.

«Ничего не произошло, все пассажиры ожидают скорейшего вылета, - сообщили в авиакомпании. - Мы сожалеем о произошедшем».

Председатель Голландской ассоциации авиадиспетчеров Виллем Шмид высказал мнение, что «что-то могло пойти не так, когда пилот передавал четырехзначный код в рамках подготовки к вылету». В результате инцидента на некоторое время был закрыт терминал D воздушной гавани.

Напомним, что ранее китайского пилота пожизненно отстранили от полетов из-за того, что он пустил постороннюю в кабину авиалайнера.