В Новой Одессе на ходу загорелся автомобиль

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В Новой Одессе 6 ноября во время движения по улице Центральной загорелся автомобиль «ВАЗ-2103».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Водитель и очевидцы пытались потушить возгорание огнетушителями самостоятельно. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар погасили на площади 1 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что ранее в Николаеве возле «Народного сада» на ходу загорелся автомобиль.

Вадим Богданов

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