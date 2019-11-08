На Николаевщине в лесничестве выгорел почти гектар хвойной подстилки – подозревают поджог

В Николаевской области на территории Врадиевского лесного хозяйства 7 ноября возник пожар хвойной подстилки.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в лесничестве поступило на пункт связи 13-й государственной пожарно-спасательной части в 09:24. К месту происшествия выехало дежурное отделение подразделения.

По прибытию установлено, что горит хвойная подстилка на большой площади. Благодаря слаженным действиям пожарных и работников лесного хозяйства пожар в 10:30 локализовали, а в 11:15 ликвидировали на площади 9 тысяч квадратных метров.

Предполагаемая причина пожара – поджог.

От ГСЧС работала одна единица техники и пять человек личного состава. Дополнительно привлекались трактор «МТЗ 2121» с плугом лесного хозяйства и трактор с бочкой «ВР-3» фермерського хозяйства «СЕН-СЕР».

Напомним, как в Балабановском лесу за один день произошло два пожара.