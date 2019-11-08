В Николаеве исполком горсовета выделил 12 служебных квартир врачам, учителям, работникам управления культуры и департамента ЖКХ

В пятницу, 8 ноября, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета согласовали проект решения о предоставлении 12 служебных квартир и выдачу специальных ордеров работникам департамента ЖКХ, управления образования, управления охраны здоровья и управления культуры.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

12 квартир находятся в доме по улице Айвазовского, где ранее провели капитальный ремонт. Так, из сотрудников ДЖКХ однокомнатные квартиры получили мастер технического участка КП «Гуртожиток» и дворник КЖЭПа «Заря».

Четыре квартиры предоставили сотрудникам управления образования: однокомнатные квартиры получают учитель биологии школы №47, учитель украинского языка и литературы школы №40, учитель начальных классов Николаевской специализированной школы I-III ступеней искусств и прикладных ремесел экспериментального учебного заведения всеукраинского уровня «Академия детского творчества», и двухкомнатную квартиру получает воспитатель-методист заведения дошкольного образования №117.

Еще две однокомнатные квартиры предоставили руководителям коллективов в ДК «Корабельный» и «Молодежный». И четыре однокомнатные квартиры предоставят: врачу-ортопеду-травматологу коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Городская больница №5»; врачу общей практики семейному врачу коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №7»; врачу общей практики семейному врачу коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №7» и врачу-стажеру нейрохирургу коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Городская больница скорой помощи».

Напомним, как ранее членам исполкома предлагалось рассмотреть проект решения касательно об исключении жилищного помещения из служебных и выдачу ордера, которую в 2017 году получил в пользование сотрудник полиции. На что Владимир Тимошин предложил раздавать квартиры в Николаеве иногородним силовикам нужно только после их выхода на пенсию.