В Новобугском районе пиротехники обезвредили 60 снарядов времен Второй мировой войны

В Николаевской области 7 ноября группа пиротехнических работ путем контролируемого подрыва уничтожила 60 снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Опасные находки обнаружили на открытой территории возле села Шевченково Новобугского района, где 5-7 ноября проводились работы по выполнению плана по разминированию территории Николаевской области. Обследовали площадь в 3,3 тысячи кв.м и нашли: артиллерийские снаряды калибром 20 мм (32 единицы), 50 мм (7 ед.), 76 мм (14 ед.), 85 мм (3 шт.), две гранаты Ф-1, минометную мину калибром 50 мм.

Также пиротехнический расчет изъял и уничтожил противотанковую мину ТМ-57, найденную местными жителями во время выпаса скота на открытой территории в Снигиревке.

Напомним, что ранее в районе села Шевченково спасатели уничтожили 33 снаряда времен минувших войн.