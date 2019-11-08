В николаевском морпорту из-за действий «Укрзалізниці» приостановлены работы – стивидорные компании не могут доставить грузы

Николаевский морской порт, который входит в тройку крупнейших портов Украины, оказался в эпицентре событий. Частная компания «Сисайд Терминал», обеспечивающая услуги подачи-уборки вагонов стивидорам, 8 ноября заявила о вынужденной остановке работы.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В пресс-релизе, распространенном компанией, причиной остановки называется системное давление со стороны АО «Укрзалізниця».

В частности, компания «Сисайд Терминал» заявляет о блокировании руководством АО «Укрзалізниця» проведения технических осмотров локомотивов, не предоставлении права выходить на пути общего пользования. Используя статус монополиста и не подписывая бумажки, чиновники «Укрзалізниці» искусственно создали ситуацию, когда частная компания оказалась технически неспособна обеспечивать работы по доставке вагонов от станции Николаев-Грузовой на подъездные пути порта.

«В результате действий АО «Укрзалізниця» в транспортном парке компании «Сисайд Терминал» из 9 локомотивов всего 2 могут выезжать на пути общего пользования. Однако и они ограничены действиями АО «Укрзалізниця» в передвижении к территории порта, доступ к которой возможен только через железнодорожные пути общего пользования (парк Николаев Рудный станции Николаев-Грузовой) и выезд на которые запрещен для тепловозов ООО «Сисайд Терминал».

В итоге работа в Николаевском морском порту была остановлена. На текущий момент стивидорные компании не смогут доставить в Николаевский морской порт грузы по железной дороге. Автомобильные перевозки не смогут обеспечить необходимый объем грузопотока. По имеющейся информации, на некоторых станциях уже введена конвенция и прекращена подача вагонов.

Как отмечают в компании «Сисайд Терминал», предотвратить подобное развитие ситуации можно было: письма-обращения с описанием проблемы были направлены компанией в Министерство инфраструктуры Украины, Администрацию морских портов Украины, Офис Президента и т.д. Ответ был получен только от Министерства инфраструктуры: «перечисленные проблемы не относятся к компетенции Мининфраструктуры».

Пресс-релиз содержит большое количество приложений и документов, подтверждающих позицию компании.

«Очень интересует реакция Министра Криклия и Премьер-Министра, которые обещали защищать частный капитал и развивать частную тягу. Какую оценку они дадут действиям чиновников «Укрзалізниці»?» - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 1 июня на подъездных путях к территории Николаевского морского торгового порта образовался транспортный коллапс. Стивидорная компания заявила, что «Укрзалізниця» блокирует работу Николаевского морпорта.