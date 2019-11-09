Возле Вознесенска водитель сбил насмерть пешехода и сбежал – полиция разыскивает виновника ДТП

Полиция разыскивает неустановленного водителя, вероятно, за рулем «ВАЗ», который возле Вознесенска 9 ноября насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Наезд на 28-летнего пешехода, который шел по обочине дороги на въезде в Вознесенск, произошел около 06:00. Пострадавший скончался от травм на месте аварии.

Водитель, который сбежал с места ДТП, был на «ВАЗ-21099» или «ВАЗ-21015» темного цвета.

«Правоохранители обращаются к прохожим и водителям транспортных средств, которые в период времени с 6:00 до 7:00 проходили или проезжали по автодороге Р-55 между населенными пунктами г. Веселиново и г. Вознесенск, и владеют какой-либо полезной для следствия информацией, сообщать об этом в близлежащий отдел полиции или звонить 102. Конфиденциальность гарантируется», – обратились в полиции.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как возле николаевской «Зори» водитель автомобиля ночью насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия.