В Иране мощное землетрясение унесло жизни пятерых человек, а количество пострадавших перевалило за 500

В Иране в ночь на пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение, пострадало 529 человек, еще пять погибли.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков.

Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло на северо-западе Ирана. По данным сейсмологического центра Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров. Сообщается, что подземные толчки привели к масштабным разрушениям в ряде населенных пунктов.

Как заявил руководитель центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани, 31 пострадавший был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.

Изначально сообщалось, что не менее трех человек погибли, еще 20 пострадали. Были зафиксированы разрушения в ряде населенных пунктов.

Напомним, что в Албании произошло сильнейшее землетрясение за последние 30 лет – пострадали больше сотни человек.