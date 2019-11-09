В Херсоне пьяные мужчине на лодке столкнулись с баржей – их госпитализировали с серьезными переломами

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В Херсоне 9 ноября двое мужчин пострадали в результате столкновения их лодки и баржи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

«Утром на реке Днепр напротив завода «Паллада» моторная лодка столкнулся с баржей. В результате этого происшествия водитель и пассажир плавсредства получили тяжелые переломы. По словам работников кареты «скорой помощи», которые доставляли пострадавших в больницу, оба мужчины находились на лодке в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

Тарас Леонтян

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