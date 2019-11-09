В Херсоне пьяные мужчине на лодке столкнулись с баржей – их госпитализировали с серьезными переломами

В Херсоне 9 ноября двое мужчин пострадали в результате столкновения их лодки и баржи.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.
«Утром на реке Днепр напротив завода «Паллада» моторная лодка столкнулся с баржей. В результате этого происшествия водитель и пассажир плавсредства получили тяжелые переломы. По словам работников кареты «скорой помощи», которые доставляли пострадавших в больницу, оба мужчины находились на лодке в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.