На Житомирщине столкнулись «КамАЗ» и «Запорожец» – в легковушке погибло двое взрослых и ребенок

В селе Лесная Слободка Житомирской области 9 ноября около 8:30 в результате столкновения легковушки и грузовика погибли три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ЗАЗ» не справился с управлением на закругленном участке мокрого автодороги и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «КамАЗ».

В результате этого ДТП погиб 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки - женщина 1974 года рождения и ребенок 2005 года рождения. Еще одна пассажирка, 2000 года рождения, с травмами доставлена в Бердичевскую райбольницц. Все пострадавшие - жители пгт Иванополе Чудновского района.

Полицейские проводят первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.