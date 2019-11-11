На Николаевщине нашли и уничтожили восемь артснарядов

В селе Грушевка Первомайского района Николаевской области нашли восемь боеприпасов.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, 23-летний житель села Грушевка во время прогулки нашёл 4 артиллерийских снаряда диаметром 76 миллиметров. Прибывшие пиротехники при обследовании территории выявили еще 3 артснаряда калибром 50 миллиметров и 1 артснаряд калибром 152 миллиметра.

В субботу, 9 ноября, спасатели уничтожили взрывоопасные предметы путём контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что в Новобугском районе пиротехники обезвредили 60 снарядов времен Второй мировой войны.