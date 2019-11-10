Николаевские спасатели потушили пожар на дачном участке в Константиновке

В пгт Константиновка в ночь на субботу, 10 ноября, возник пожар на дачном участке.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 03:20 на линию «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания на дачном участке на территории Константиновского сельского совета в Арбузинском районе.

Прибывшие отделения 25-й и 28-й государственных пожарно-спасательных частей установили, что огнем охвачено хозяйственное здание и существует угроза распространения пламени на рядом расположенный дачный дом.

Спасателям удалось не допустить переброски огня и в 03:40 локализовать, а в 04:30 ликвидировать горение на площади 50 квадратных метров. От ГСЧС работало 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области загорелась летняя кухня – спасатели не дали огню переброситься на дом.