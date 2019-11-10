В египетском аэропорту у украинского авиалайнера загорелось шасси – катастрофу удалось предотвратить

При посадке пассажирского самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте произошло возгорание левой стойки шасси.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта.

Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

«Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и тем самым избежать катастрофы», - говорится в сообщении.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ — JACDEC (@JacdecNew) November 9, 2019

В результате эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа, пострадавших нет. Происшествие случилось ночью 9 ноября. Самолет Boeing 737-800 летел из Запорожья.

Напомним, что ранее на Львовщине самолет не долетел до аэропорта и совершил аварийную посадку в поле – тогда погибло пять человек.