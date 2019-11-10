В египетском аэропорту у украинского авиалайнера загорелось шасси – катастрофу удалось предотвратить

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При посадке пассажирского самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте произошло возгорание левой стойки шасси.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта.

Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

«Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и тем самым избежать катастрофы», - говорится в сообщении.

В результате эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа, пострадавших нет. Происшествие случилось ночью 9 ноября. Самолет Boeing 737-800 летел из Запорожья.

Напомним, что ранее на Львовщине самолет не долетел до аэропорта и совершил аварийную посадку в поле – тогда погибло пять человек.

Вадим Богданов

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