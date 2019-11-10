На Одесчине бежавший из Приднестровья убийца пытался ранить ножом пограничника

На участке Подольского пограничного отряда житель Молдовы, при задержании из-за незаконного пересечения границы, напал с ножом на участкового инспектора пограничной службы.

Об этом сообщают в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Местные жители сообщили пограничникам, что неизвестный движется от границы с Республикой Молдова в тыл Украины, после чего те выслали специальный пограничный наряд и участковых инспекторов к месту возможного движения правонарушителя.

На окраине села Домница, что в Одесской области, на расстоянии 800 метров от границы инспекторы обнаружили мужчину, который по требованию предъявить документы вел себя агрессивно и попытался напасть с ножом на пограничника. В свою очередь инспектор применил меры физического воздействия и специальные средства, обезоружил нападающего и задержал его.

В ходе проведения опроса было установлено, что мужчина незаконно пересек государственную границу с целью избежания уголовной ответственности за совершение преступления, а именно убийства в городе Рыбница, что в непризнанном Приднестровье.

Нарушителя доставили в пункт временного содержания в Подольске. После установления личности его привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 204-1 КУоАП («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»), части 1 статьи 185-10 КУоАП («Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГНСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы»).

По результатам работы следственно-оперативной группы нацполиции усматриваются признаки совершение уголовного преступления по статье 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Продолжаются процессуальные действия в отношении выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе автомобиль наехал на пограничника и скрылся.