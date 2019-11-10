В Харькове патрульные через окно залезли в горящий дом и вывели из него людей, которые не могли выбраться

В Харькове в субботу, 9 ноября, патрульные вывели из горящего дома троих человек.

Об этом сообщают в патрульной полиции Харьковской области.

На Молчановском въезде патрульные увидели дым, который шел от частного дома. Инспекторы сразу побежали к месту пожара, вызвав спасателей и скорую. Через окно полицейские увидели пожилого мужчину, который лежал на полу и не мог самостоятельно выйти из горящего дома. Не теряя ни минуты, патрульные Олег Романюк и Игорь Алексенко бросились спасать гражданина.

Они залезли в помещение через окно и эвакуировали мужчину. Также они помогли выйти женщине с 6-летним ребёнком, которые были в другой комнате и не могли выйти из-за густого дыма.

Прибывшие спасатели потушили пожар. Спасенного дедушку госпитализировали в больницу. Женщина с ребенком не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что офицер николаевской патрульной полиции вынес из задымленного участка пса, который сидел на цепи.