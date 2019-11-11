Приговоренный к пожизненному заключению американец требует освободить его, так как несколько лет назад его сердце остановилось

Бенджамин Шрайбер В США 66-летний заключенный Бенджамин Шрайбер, отбывающий пожизненный срок, потребовал, чтобы суд освободил его. Шрайбер утверждает, что в 2015 году технически выполнил свои обязательства перед государством, то есть умер

Об этом пишет Медуза, ссылаясь на The Washington Post.

Бенджамин Шрайбер находится в заключении с 1996 года. Его признали виновным в убийстве 39-летнего мужчины, совершенном в штате Айова, и в 1997 приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

В марте 2015 года Шрайбера госпитализировали с высокой температурой и судорожными припадками из-за крупных камней в почках. Врачи пять раз перезапускали сердце мужчины, пытаясь его реанимировать, и он остался жив.

В апреле 2018 года Шрайбер обратился в суд округа Уапелло в Айове, заявив, что его незаконно продолжают держать в тюрьме. Он сказал, что срок заключения должен был закончиться три года назад, когда его сердце остановилось. Шрайбер подчеркнул, что при госпитализации в 2015 году он сам и его брат выступали против реанимационных мероприятий. Судья окружного суда посчитал доводы Шрайбера неубедительными и отклонил прошение.

Затем Шрайбер обратился в апелляционный суд штата Айова. Тот рассмотрел его жалобу 6 ноября 2019-го. «Шрайбер или жив, и в этом случае он должен остаться в тюрьме, или он мертв, и в этом случае его обращение не имеет юридического веса», — сказано в решении апелляционного суда. Судьи посчитали, что Шрайбер должен оставаться в заключении до конца своей жизни.

The New York Times отмечает, что случай Бенджамина Шрайбера не единственный. С похожей просьбой в 1988 году в суд обратился Джерри Розенберг, приговоренный к пожизненному заключению за убийство двух полицейских в Нью-Йорке. Он заявил, что был технически мертв во время хирургической операции на сердце, но был возвращен врачами к жизни, и поэтому исполнил приговор. Как сообщало агентство Associted Press, судья отклонил прошение Розенберга: «Он присутствует в зале суда, а, значит, он не умер».

Ранее сообщалось, что в США приговорили к тюремному сроку полицейскую, которая перепутала квартиры и застрелила своего соседа.