В американском городе Риджтоп, в знак протеста против задачи оформлять не менее 210 штрафов в месяц, уволились все полицейские

В американском городе Риджтоп все полицейские уволились в знак протеста против того, что мэр и вице-мэр, решив пополнить городскую казну, поставили перед полицейскими задачу оформлять не менее 210 штрафов в месяц.

Об этом пишет theБабель, ссылаясь на Reason.

На записи встречи руководства с полицией, которую один из участников тайно cделал и слил прессе, слышно, как отцы города упрекают полицейских в том, что выписываемые ими штрафы даже не покрывают их зарплату.

«Охрана правопорядка — это не выписывание штрафов, — заявили прессе уволившиеся, — а борьба с преступностью. Местные власти пытаются нажиться на гражданах. Мы этим заниматься не будем».

Ранее сообщалось, что одесская патрульная рассказала о некомпетентности руководства и наказаниях. «В то время моя новая реформированная патрульная полиция только начинала процесс превращения из новых в старых добрых колядныков на дороге, но это уже тогда очень сильно сказывалось на качестве работы. Планы были уже тогда, вызовы 102, где семейки, кражи, грабежи, драки, бытовые конфликты, насилие и т.д либо не обрабатывались, либо обрабатывали кое-как, так как командиры заявляли - у нас главное - постановления и протоколы», - написала тогда она.