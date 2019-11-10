В Славянске патрульные уговорили 14-летнюю девочку не прыгать с крыши многоэтажки

В Славянске патрульные уговорили 14-летнюю девочку не совершать самоубийство. После разговора с ними она согласилась спуститься с крыши многоэтажного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Стоящую на крыше девочку увидела случайно женщина, которая посмотрела в свое окно. Экипаж патрульных в составе Сергея Морозова, Марка Кириленко и Валентина Дещенко за считанные минуты прибыл на место происшествия.

Валентин остался внизу, а Сергей и Марк поднялись на 9-й этаж дома, но крыша там была закрыта. Поэтому полицейские решили разделиться и обыскать выходы на крышу из других подъездов. Благодаря помощи жителей дома, патрульным удалось найти ключи от крыши в другом подъезде.

«Поднявшись на крышу, полицейские начали уговаривать девочку не делать опрометчивых шагов и дать помочь ей. Сначала она не хотела разговаривать, но чуть позже уже пошла на контакт. Убедившись, что девочка на безопасном расстоянии от края крыши, патрульные вместе со следователем немедленно поднялись наверх лифтовой, сняли ее и успокоили. Внизу школьницу передали медикам», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.