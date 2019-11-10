В Киеве на перекрестке столкнулись патрульный автомобиль и «Audi»

Вечером в субботу, 9 ноября, в Киеве на пересечении улиц Щусева и Берлинского произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и «Audi». В результате происшествия пострадали четыре человека.

Об этом пишет Информатор.

По предварительной информации, около 21:20 «Audi» двигался по улице Берлинского на зеленый свет светофора, когда в него влетел полицейский автомобиль, который ехал на вызов.

Водитель «Audi» заявил, что полицейские ехали только с включенными проблесковыми маячками, которые он увидел слишком поздно из-за забора. По словам полицейских, они ехали также с включенными звуковыми сигналами.

У полицейского автомобиля оказался вмят капот, а «Audi» получил серьезные повреждения левого бока. Также в результате аварии пострадали четыре человека: два полицейских и пассажиры «Audi», женщина и ребенок. У всех пострадавших травмы несерьезные. Водитель от госпитализации отказался.

В то же время в полиции сообщили сообщили, что около 21:00 в дежурную часть поступило сообщение о факте домашнего насилия. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряд полиции.

Служебный автомобиль двигался по улице Щусева в направлении станции метро «Сырец» с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке с улицей Берлинского произошло столкновение с «Audi». Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований.

Ранее сообщалось, что ночью в Николаеве после столкновения с патрульной «Toyota Prius» перевернулся микроавтобус.