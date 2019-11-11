На балконе киевлянина по ошибке поселилась колония из 120 летучих мышей

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В Киеве на улице Верховинной колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе.

Об этом сообщает «Kyiv Animal Rescue Group».

«Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры», - отмечают зоозащитники.

Из балкона извлекли 120 мышей, 119 из них отпустили на поиски лучшей зимовки, одну взяли на лечение.

Напомним, что ранее в Чернобыле нашли 9 редких видов летучих мышей.

Вадим Богданов

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