На балконе киевлянина по ошибке поселилась колония из 120 летучих мышей

В Киеве на улице Верховинной колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе.

Об этом сообщает «Kyiv Animal Rescue Group».

«Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры», - отмечают зоозащитники.

Из балкона извлекли 120 мышей, 119 из них отпустили на поиски лучшей зимовки, одну взяли на лечение.

Напомним, что ранее в Чернобыле нашли 9 редких видов летучих мышей.