На Киевщине после столкновения перевернулись «Volkswagen» и «Volvo» - погибли двое женщин со своими детьми

В воскресенье, 10 ноября, в 16:00 на автодороге Бородянка-Гостомель Ирпенского района столкнулись и перевернулись два автомобиля.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen Caddy» на иностранной регистрации, выезжая на перекресток из села Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака «Движение без остановки запрещено» и не предоставил преимущество автомобилю «Volvo», который двигался по главной дороге.

Две легковушки перевернулись. В результате ДТП погибли четверо пассажиров автомобиля «Volkswagen» - 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью. Еще трое пострадавших из другой машины получили травмы и госпитализированы.

45-летнего водителя-виновника с различными телесными повреждениями доставили в больницу. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и находится в спецпалате под охраной.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке столкнулись патрульный автомобиль и «Audi».