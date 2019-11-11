«Дурдом, короче»: Николаевец несколько дней обращался в различные службы из-за аварийного столба, но проблему так и не решили

Житель Николаева возмутился, что несколько дней звонил в разные экстренные и коммунальные службы из-за угрозы падения старого деревянного столба в районе пересечения улицы 10-я Слободская и проспекта Центрального, но аварийную опору никто так и не убрал.

Об этом он сообщил редакции «Преступности.НЕТ».

– Три дня подряд я звонил в МЧС, горисполком, полицию – три раза приезжала, в облэнерго и так далее. Деревянный столб полностью сгнил внизу, висит на проводах. Он наклонился над пешеходной дорожкой. Если упадет, то еще заденет старое рыхлое здание рядом, – рассказал николаевец, отметив, что никто долго не мог взять на себя ответственность в ликвидации проблемы.

По словам жителя города, все же выяснилось, что столб принадлежит «Укртелекому». Когда он связался с «Укртелекомом», то там сказали, что впервые услышали о проблеме, и, что к ним никто из вышеупомянутых служб не передавал информацию об аварийной опоре.

– Дурдом, короче. Неделю людям угрожает опасность, – добавил он, отметив, что последний раз разговаривал об этой проблеме с представителями «Укртелекома» утром 11 ноября.

Напомним, как в Николаеве несколько домов остались без света из-за аварии на бесхозной подстанции.