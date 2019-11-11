В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна – в предсмертной записке она попросила не сажать мужа в тюрьму

Утром 11 ноября женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки в Бабушкинском районе Москвы.

Об этом сообщили в Следственном комитете, передает «Meduza».

Мать и ее дочь погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По разным данным, погибшей девочке было полтора года или девять месяцев. Шестилетний сын женщины госпитализирован в тяжелом состоянии, он в реанимации.

Из окна выпала 36-летняя Людмила Соколова и ее дети, сообщили телеграм-каналы «112», Mash и Life Shot. Официально имя погибшей не сообщалось. Перед смертью женщина четыре раза позвонила в скорую помощь, пишет Baza. По данным издания, Соколова сообщила врачам, что ее дочери стало плохо от голода. Mash уточняет, что девочка отказывалась от грудного молока. В «скорой» устно проконсультировали женщину и посоветовали вызвать домой педиатра. За минуту до происшествия Людмила Соколова позвонила в скорую в последний раз. При этом к ней уже приехала бригада врачей, но, когда те позвонили в дверь квартиры, им никто не открыл.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. Смерть самой женщины «не носит криминального характера», сказала РИА Новости официальный представитель СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, в квартире погибшей нашли предсмертную записку. Женщина попросила никого не винить в случившемся, в том числе ее мужа, пишет Baza. «Не сажайте Виталика в тюрьму», — приводит содержание записки Life Shot. Муж женщины Виталий Соколов, по данным Mash, был госпитализирован в состоянии шока после того, как прибыл на место происшествия.

Женщина могла решиться на самоубийство из-за послеродовой депрессии, предполагают Life Shot, «112» и Mash. Муж погибшей рассказал, что его супруга начала задумываться о смерти после рождения дочери, утверждает Mash. По информации Baza, полицейские нашли в квартире Соколовых много стихотворений, написанных от руки, посвященных теме жизни после смерти.

Напомним, в Белой Церкви 20-летняя женщина выбросила из окна квартиры на седьмом этаже новорождённого ребёнка.