В Николаеве на проспекте Богоявленском микроавтобус врезался в «ВАЗ» – пострадал водитель легковушки

В понедельник, 11 ноября, в Корабельном районе на проспекте Богоявленском Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «ВАЗ» и «Mercedes Sprinter».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, «Mercedes» двигался по проспекту Богоявленскому от улицы Торговой в сторону Жуковского кольца и в районе пересечения проспекта с улицей Пилипа Орлика выехал на встречную полосу движения, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ».

В результате аварии пострадал водитель легковушки, его с места аварии забрала карета скорой медицинской помощи. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, как в Николаеве водитель кроссовера выехал на встречную полосу и чуть не спровоцировал ДТП.