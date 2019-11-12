Полтавские спасатели вынесли из огня и реанимировали котёнка

В Полтавской области пожарные вынесли из огня и реанимировали маленького котёнка.

Об этом сообщают в МВД Украины.

Ночью в понедельник, 11 ноября, спасатели Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Полтавской области получили сообщение о пожаре в жилом доме.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, однако во время тушения они заметили крошечного котенка, который без признаков жизни лежал в горящей комнате. Спасатели вынесли животное на воздух и провели реанимационные мероприятия.

«Надеемся, о бидосе позаботятся неравнодушные люди, потому что хозяин все еще находится с ожогами в больнице. Живи, малыш! За твою жизнь боролись люди с большим сердцем!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Британии волонтеры спасли тюленя, который застрял головой в куске пластика и был серьезно ранен.