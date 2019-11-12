Возле Николаева на одесской трассе микроавтобус врезался в фуру – пострадали два человека, в том числе подросток

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области Утром во вторник, 12 ноября, на одесской трассе возле села Нечаяное произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Citroen» и грузовика «DAF».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались по трассе в сторону Одессы и возле села Нечаяное «Citroen» врезался в фуру, которая ехала впереди. Предварительная причина аварии – несоблюдение безопасной дистанции.

Вследствие аварии пострадали 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка «Citroen» – их забрала карета скорой медицинской помощи с травмами неизвестной степени. К извлечению пострадавших привлекались сотрудники Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые деблокировали парня и девушку.

На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области уточнили, что спасатели с помощью гидравлического оборудования разжали изувеченные элементы автомобиля «Citroen» и освободили парня и девушку.

Напомним, как возле Николаева на трассе легковушка вылетела в кювет и загорелась.