Возле Николаева на одесской трассе микроавтобус врезался в фуру – пострадали два человека, в том числе подросток

Утром во вторник, 12 ноября, на одесской трассе возле села Нечаяное произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Citroen» и грузовика «DAF».
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.
По предварительной информации, оба транспортных средства двигались по трассе в сторону Одессы и возле села Нечаяное «Citroen» врезался в фуру, которая ехала впереди. Предварительная причина аварии – несоблюдение безопасной дистанции.
Вследствие аварии пострадали 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка «Citroen» – их забрала карета скорой медицинской помощи с травмами неизвестной степени. К извлечению пострадавших привлекались сотрудники Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые деблокировали парня и девушку.
На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выясняются.
В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области уточнили, что спасатели с помощью гидравлического оборудования разжали изувеченные элементы автомобиля «Citroen» и освободили парня и девушку.
Напомним, как возле Николаева на трассе легковушка вылетела в кювет и загорелась.