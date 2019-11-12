В Николаеве в реке возле пляжа утонула женщина

Вечером в понедельник, 11 ноября, в Корабельном районе Николаева на пляже «Чайка» утонула женщина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:20 в оперативно-координационный поступило сообщение о том, что из акватории Бугского лимана в районе пляжа «Чайка» раздается женский крик.

По сигналу направлено дежурное отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели на надувной лодке во время поисково-спасательных работ на расстоянии 70 метра от берега в воде обнаружили женщину (примерно 60 лет) и транспортировали на берег.

До приезда медиков сотрудники ГСЧС проводили реанимационные мероприятия, но это не дало желаемого результата. По приезду бригадой скорой медицинской помощи констатировали смерть гражданки.

На месте обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов, личность погибшей устанавливается.

Напомним, как на Николаевщине пенсионер ушел на рыбалку и утонул.