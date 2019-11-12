На Николаевщине полиция разыскивает татуированного мужчину, который пропал без вести

В Николаевской области Новоодесский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 42-летнего Александра Живолупа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина живет в селе Пески Новоодесского района. Он 29 сентября поехал в Николаев и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, лицо овальное, широкие брови, большой нос, глаза темные. Особые приметы: татуировки по всему телу.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить информацию по адресу: Новая Одесса, улица Центральная, 172, или по телефонам: (05167) 2-13-02, 102.

Напомним, что на Николаевщине полиция продолжает розыск подростка, который пропал без вести в августе.