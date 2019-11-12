В России военный суд приговорил шестерых фигурантов по «делу Хизб ут-Тахрир» к заключению в колонии строгого режима

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых фигурантов ялтинской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» от 7 до 19 лет колонии строгого режима.
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Так, Муслима Алиева приговорили к 19 годам, Инвера Бекирова к 18 годам, Эмир-Усэйна Куку и Вадима Сирука к 12 годам, Арсена Джеппарова к 7 годам и Рефата Алимова к 8 годам.
Ранее российский прокурор просил для Муслима Алиева — 20 лет лишения свободы, Инвера Бекирова — 20,6 года, Эмир-Усэйна Куку и Вадима Сирука — 15 лет, Арсена Джеппарова — 13,6 года и Рефата Алимова — 14,6 года заключения.
Обвиняемых по этому делу задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».
Ранее в Москве задержали 50 человек, вышедших на акцию в поддержку осужденных крымских татар.
Напомним, что россияне приговорили к тюремным срокам пять крымских татар – их осудили по делу «Хизб ут-Тахрир».