В Николаеве автомобиль сбил женщину, которая выпасала скот

В Николаеве 11 ноября, около 12:00 на автодороге «Николаев-Станислав-Херсон» неподалеку от села Галициново автомобиль «Toyota» сбил 60-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина внезапно выбежала на проезжую часть, чтобы завернуть скот, и попала под колеса автомобиля. Вследствие ДТП пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение. Водитель авто не пострадал.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта»).

Напомним, что ранее в Николаеве «ВАЗ» сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре».