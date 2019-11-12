На Николаевщине водитель «Daewoo» слетел с дороги и перевернулся – пострадала пассажирка

Вблизи села Партизанское в Витовском районе 12 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия с участием «Daewoo Lanos» пострадала пассажирка этого автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По предварительным данным, около 15:00 на автодороге «Николаев - Снигиревка» 41-летний водитель «Daewoo Lanos» не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате этой аварии пострадала 38-летняя пассажирка автомобиля и ее с телесными повреждениями госпитализировали.

Событие квалифицировали по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, как в Березанском районе Николаевщины 20-летний разнорабочий угнал «ВАЗ-2107», не справился с управлением и разбил автомобиль.