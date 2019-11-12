В Николаеве водитель «ВАЗа» на переходе сбил 13-летнюю девочку

В Корабельном районе Николаева 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и сбил 13-летнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось примерно в 16:50 на проспекте Богоявленском, в районе дома №298. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате её с травмами доставили ​​в медицинское учреждение.

Напомним, что полиция ищет очевидцев момента, когда водитель «ВАЗ» сбил на переходе женщину.