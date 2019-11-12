Возле пункта пропуска на оккупированном Донбассе перевернулся микроавтобус – два человека погибли, 11 пострадали

В оккупированной части Донецкой области на пункте пропуска «Александровка» перевернулся автобус.

Об этом сообщает пользователь Alex Shtefan в Facebook.

В результате происшествия два человека погибли и 11 пострадали.

Издание «Народная правда» сообщает, что по предварительной версии, 44-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz», двигаясь со стороны Донецка в направлении блокпоста «Александровка», в условиях плохой видимости из-за тумана не выбрал безопасную скорость движения. Мужчина не учел дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. На грунте автобус перевернулся. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля возрастом 58 и 63 года.

Напомним, ранее на Николаевщине водитель «Daewoo» слетел с дороги и перевернулся.