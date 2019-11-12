В Николаеве «BMW» сбил насмерть пешехода, переходившего проспект в неположенном месте

В Николаеве 12 ноября в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Строителей водитель автомобиля «BMW» сбил насмерть пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобиль ехал в сторону автовокзала, а мужчина вышел на дорогу со стороны поворота на Авангардную. В результате столкновения пешеход получил смертельные травмы - от удара автомобиля и падения на асфальт.

На месте происшествия сейчас работает полиция, которая выясняет обстоятельства трагического ДТП.

Напомним, ранее в Николаеве водитель «ВАЗа» на переходе сбил 13-летнюю девочку.