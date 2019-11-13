На Николаевщине спасатели достали из ямы собаку

Во Врадиевке спасатели достали из ямы упавшую собаку.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

12 ноября в 08:35 на линию «101» поступил телефонный звонок с сообщением о том, что в яму на территории частного домовладения по улице Котляревского в пгт Врадиевка упала собака. К месту выехали сотрудники 13-й государственной пожарно-спасательной части.

«По словам хозяйки, на ее дворе чужой пес упал в недавно выкопанную яму для хозяйственных нужд. Спасатели с помощью лестницы достали четвероногого «путешественника» и отпустили его на волю», – отметили в ГУ ГСЧС.

Напомним, как на Полтавщине спасатели вынесли из горящего дома котенка без признаков жизни – им удалось его реанимировать.