Николаевские полицейские разыскивают очевидцев смертельного наезда «BMW» на мужчину на проспекте Богоявленском

Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на проспекте Богоявленском, в котором легковушка сбила насмерть пешехода вечером 12 ноября.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 12 ноября на проспекте Богоявленском, в отрезке между улицами Строителей и Авангардной, водитель автомобиля «BMW» сбил насмерть пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: г. Николаев, ул . Спасская, 12 или звонить (063) 048 39 38, 102», – обратились в полиции.

Следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель человека»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Николаеве водитель «ВАЗа» на переходе сбил 13-летнюю девочку.