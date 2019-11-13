В Львове водитель автомобиля сбил 18-летнего мопедиста из Николаевщины – парень скончался в больнице

В Львове погиб 18 летний житель Николаевской области, который пострадал от травм после столкновения с автомобилем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Львовской области.

Дорожньо-транспортное происшествие произошло 10 ноября около 18:10 на перекрестке проспекта Черновола с улицей Варшавской во Львове. После столкновения со скутером, за рулем которого был житель Николаевской области, водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия. В результате наезда скутерист получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Позже полицейские установили, что вторым участником столкновения, который скрылся с места происшествия, является 33-летний житель одного из сел Яворивского района, водитель автомобиля «Рено». Решается вопрос сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.