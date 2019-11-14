В Словакии грузовик с камнями врезался в автобус – погибли 12 человек, в том числе и школьники

В Словакии, 13 ноября, в результате столкновения автобуса с грузовиком по меньшей мере 12 человек погибли и еще 20 получили ранения.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

ДТП произошло недалеко от города Нитра на западе страны. В автобусе находилось много школьников, которые возвращались домой после занятий.

Сообщается, что водитель автобуса пытался избежать столкновения, но грузовик, перевозивший камни, ударила его в бок, после чего автобус перевернулся и попал в кювет.

По предварительной информации оперативного центра медслужбы республики, в результате ДТП погибли 12 человек, в их числе четверо детей, еще 20 человек получили ранения. На месте работали психологи, которые оказывали помощь родным погибших детей.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, получив информацию о происшествии, прервал визит на Кипр.

«В настоящее время наши мысли с родителями, которые потеряли своих детей, своих родных и близких. Мы также думаем о раненых, которые должны получить максимально возможную помощь и уход. Мы все надеемся, что число жертв больше не будет расти», - отметил премьер-министр Словакии.

Напомним, как на юго-западе Германии 10 ноября произошла масштабная авария с участием 18 автомобилей, 29 человек получили травмы различной степени тяжести.