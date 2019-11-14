В российском строительном колледже студент открыл стрельбу по сокурсникам, а после требования сдаться покончил с собой

В строительном колледже в российском Благовещенске два человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы.

Об этом пишет Медуза.

Стрельбу из ружья открыл студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он беспрепятственно прошел с оружием через пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Она добежала до ближайшего магазина, откуда вызвала полицию. Злоумышленника блокировали сотрудники ДПС, первыми прибывшие на место преступления по сигналу тревоги, сообщает МВД. Полицейские открыли ответный огонь по нападавшему, ранив его.

После эвакуации студентов в колледже были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа, заявили в полиции. Охотничье ружье ИЖ-81, из которого стрелял преступник, было официально на него зарегистрировано.

Также сообщается, что нападавший — 19-летний студент четвертого курса Даниил Засорин. Якобы он открыл стрельбу из-за того, что его выгнали из аудитории за опоздание. По другой версии, причиной стрельбы стала месть из-за девушки, пишет телеграм-канал. Второй погибший — однокурсник Засорина Алексей Голубничий.

«Однокурсники Засорина поведали полицейским, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в органы от неё нет). Узнав о случившемся, Данил пришёл в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему», - пишет Mash .

Пострадавшие — молодые люди 17, 19 и 20 лет — доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве. Следственный комитет возбудил по факту стрельбы уголовное дело по статье «убийство, совершенное из хулиганских побуждений».

В Минпросвещения заявили, что студент, открывший стрельбу, ранее не был замечен в конфликтах и асоциальном поведении. Сокурсники охарактеризовали его как «тихого, спокойного парня», которого «абсолютно никто не трогал».

Напомним, 17 октября 2018 года, в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.