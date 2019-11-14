На Николаевщины горели гараж и летняя кухня - спасателям удалось уберечь от огня баню и жилой дом

В среду, 13 ноября, николаевские спасатели привлекались к тушения пожара летней кухни и гаража.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Николаевской области.

Так, в Службу спасения 101 поступила информация о пожаре летней кухни по улице Гагарина село Петровка Николаевского района. По указанному адресу прибыл дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачено летнюю кухню на площади 16 квадратных метров и существует угроза распространения огня на жилой дом. Пожарными в 15:35 пожар локализован, в 16:10 - ликвидирован.

О возгорании гаражного помещения на линию «101» сообщение поступило в 22:10. Спасателям сообщили, что пожар возник на улице Петра Дяченко города Вознесенск. По прибытию пожарно-спасательным отделением 12-й ГПСЧ установлено, что горят вещи домашнего обихода и древесноволокнистые плиты, которыми покрыты стены. В 22:56 пожар площадью 20 квадратных метров локализовали, а в 23:35 - ликвидировали. От пламени спасены баню, которая находилась рядом.

Всего от ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники, 11 человек личного состава. Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, ранее в поселке Константиновка возник пожар на дачном участке.