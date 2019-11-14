В Николаеве спасатели вывели из задымленной квартиры пенсионера – оказалось, что у него подгорала еда

В Заводском районе Николаева в четверг, 14 ноября, спасатели вывели из задымленной квартиры пожилого мужчину.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 09:21 спасателям поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Пограничной. По вызову направились отделения 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

Как выяснилось, пожар возник в квартире на седьмом этаже. Дым из вытяжки в своем доме услышали соседи, проживающие этажом выше.

Спасатели во время оперативной разведки вывели с плотно задымленной квартиры мужчину 1943 года рождения в коридор. От госпитализации мужчина отказался.

По предварительным данным незначительное возгорание привело подгорания пищи на плите. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

От ГСЧС привлекали 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним, как в Николаеве горела квартира в многоэтажке и соседи вывели из горящего жилья двух маленьких детей и их деда.