На Винничине на военном складе сгорело имущество на ₴10,5 миллионов – военная прокуратура открыла уголовное производство

В Гайсине вечером 13 ноября на территории воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады произошел пожар, который уничтожил имущество на 10,5 миллионов гривен. Военная прокуратура открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 квадратных метров огонь уничтожил около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее.

Данных о пострадавших или погибших нет.

Сейчас одной из версий о причинах возникновения пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона начала уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 425 УК Украины («Халатное отношение к военной службе»). Досудебное расследование поручено ГБР.