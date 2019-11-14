Николаевские спецназовцы разыскали маленьких братьев, которые поссорились с родителями и ушли из дома

В Николаеве в среду, 13 ноября, спецназовцы разыскали и вернули домой двух мальчиков, которые поссорились с родителями и ушли.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 21:00 жительница Заводского района сообщила в полицию об исчезновении двух сыновей 11-ти и 8-ми. Выяснилось, что дети ушли из дома еще днем, около 12:00, но сообщить в полицию о происшествии женщина решила уже после того, как самостоятельные поиски не принесли положительных результатов.

На розыск без вести пропавших детей был задействован личный состав отдела полиции. Правоохранители проверяли возможные места пребывания беглецов. Ориентировку с приметами мальчиков также получили наряды полиции, которые патрулировали улицы города.

В течение часа после обращения родителей в полицию местонахождение школьников установили полицейские третьего взвода роты полиции особого назначения. Автопатруль спецназовцев увидел похожих по описанию детей в районе остановки общественного транспорта 2-й КП.

На вопрос правоохранителей о причине пребывания на улице без сопровождения взрослых, мальчики объяснили, что ушли из дома из-за недопонимания с родителями. В руках они держали пакеты с одеялом и подушкой, которые нашли на улице и, как объяснили, планировали оборудовать место для ночлега.

Полицейские отвезли детей в участок и известили об их нахождения матери, на которую ювенальные полицейские составили админпротокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях), что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас дети находятся по месту своего проживания. В отношении них никаких противоправных действий совершено не было.

Уважаемые родители! Правоохранители предупреждают: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность! Помните - безопасность ваших детей прежде всего в ваших руках. Из-за безразличного отношения они могут оказаться в опасности, - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает 14-летнего николаевца, который ночью ушёл из дома и не вернулся.