В Николаеве полиция ищет красную «девятку», водитель которой спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия

В Николаеве патрульная полиция ищет водителей, которые спровоцировали два ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В первом случае красный автомобиль «ВАЗ-2109» в районе дома №150 на улице Троицкая столкнулся с «Daewoo Lanos», после чего скрылся с места происшествия.

Кроме того, ищут неустановленный автомобиль, который допустил боковое контактирование с припаркованным «Volkswagen Polo». Происшествие случилось 8 октября около 12:05 возле дома №8 на улице Театральная.

Отдел розыска и обработки материалов николаевской патрульной полиции просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных ДТП или местонахождении автомобилей, сообщить по телефонам (063) 956 66 67, (063) 996-65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, что николаевские полицейские разыскивают очевидцев смертельного наезда «BMW» на мужчину на проспекте Богоявленском.