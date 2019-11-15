В Киеве оперативники Нацполиции задержали разыскиваемого Интерполом «вора в законе»

В Киеве, оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали «вора в законе» Лашу Джачвлиани, известного в криминальном мире под прозвищем «Лаша Сван».

Об этом сообщает Киев Оперативный.

«Интересного персонажа сегодня приняли сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Киеве. Гражданина зовут Джачвлиани Лаша Валерьянович. В криминальных кругах известный как «Лаша Сван». Имеет «громкий» статус «вор в законе». Короновали его в 1995 году в Москве», - сказано в сообщении.

По имеющейся информации, привлекался за тяжкие и особо тяжкие преступления. Находился в розыске Интерпола.

«По оперативной информации в Киив приехал для того, чтобы возглавить и крышевать криминал в столице. Сегодня ровно 10 лет, как господин Лаша познакомился с правоохранителями Киева - в 2009 его с наркотой в кармане любезно приняли сотрудники УБОП Киева. Сегодня его хлопнули с «левыми» документами, а потому сейчас он находится в изоляторе для содержания лиц без гражданства. С таким уголовным «букетом» его бы охотно приняли дома в Грузии», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в начале марта 2019 года киевская полиция накрыла «сходку» криминальных авторитетов, которую возглавлял «вор в законе» Лаша Сван.

Летом 2019 года Нацполиция опубликовала список «воров в законе» и криминальных авторитетов, которые сейчас находятся в Украине.