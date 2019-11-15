В Николаеве ночью сгорели три автомобиля

В Николаеве ночью 14 ноября сгорели три автомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 22:54 спасателям поступило сообщение от очевидцев о пожаре трех рядом припаркованных автомобилей «Ford Kuga», «Mitsubishi Lancer», «ЗАЗ-11055 «Таврия Пикап» на улице Лазурной Заводского района. По указанному адресу выехали отделения 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра.

По прибытию силами пожарных пожар на площади восемь квадратных метров в 23:15 локализовали, а в 23:26 - полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС привлекли три единицы техники, 11 человек личного состава. На месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо.