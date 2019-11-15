На Николаевщине поезд переехал мужчину – полиция устанавливает его личность

В Витовском районе на железнодорожных путях мужчину переехал поезд, и полицейские устанавливают личность погибшего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 14 ноября поступило сообщение о том, что на перегоне «Грейгово - Гороховка» железнодорожной станции в селе Гороховка Витовского района найдено тело неизвестного мужчины, который попал под поезд.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства трагедии.

Приметы мужчины: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, волосы с проседью. Был одет в черные куртку и спортивные штаны, черные ботинки, синюю спортивную кофту и вязаную шапку синего цвета с надписью «Sport», серые носки, нательное белье серого цвета.

Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается следствие

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией о личности погибшего, а также сведениями об обстоятельствах его смерти, сообщить в Витовское отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, десятый или по телефонам (05112) 44-68-58, (063) 316-79-08 или 102», – обратились в полиции.

По данному факту начато уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях, по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Напомним, как на Николаевщине грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка, который без присмотра гулял возле железной дороги.